Fox dejó de existir y ahora se llama Star Channel

La firma Disney compró hace algunos meses a la FOX, en un acuerdo multimillonario. Tras ese acuerdo, desde el lunes 22 de Febrero el histórico canal pasará a llamarse Star Channel.

Así, los fans latinoamericanos fueron protagonistas del ocaso de la empresa 20th Century Fox, a quienes acompañó desde su primera emisión en 1993, y que pasó a llamarse 20th Century Studios.

Si bien desde los estudios afirmaron que no se tocará la grilla actual, el canal seguirá teniendo sus programas al aire: "Los Simpson", "The Walking Dead" y "This Is Us", entre otros.

¿Cambio de nombre? Somos expertos 😂

Ahora #FOXChannel se llama #STARChannel. El nuevo nombre del entretenimiento pic.twitter.com/xHwcYjZNIF — Star Channel (@STARChannelLA) February 19, 2021

"Star continuará el legado de éxito de FOX ya consolidado desde hace muchos años y sumará, además, otras novedades relevantes. The Walt Disney Company Latin America ratifica así su misión de alcanzar con contenidos relevantes a todos los segmentos y audiencias en toda la gama del entretenimiento audiovisual", explicó al respecto Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin América.

Cabe recordar que Fox tuvo en pantalla súper éxitos que aún hoy son recordados, entre los que se encuentran “Futurama”, “Los reyes de la colina”, "Malcolm in the Middle", "24", "Dexter", "Glee", "Prison Break", "Buffy, la cazavampiros" y "The X Files".

Este cambio generó una gran revolución en las redes sociales, es más, muchos usuarios reclamaron que no hubo una despedida acorde para la situación.