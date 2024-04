Furia Scaglione tuvo que abandonar la casa de Gran Hermano para realizarse estudios médicos y, tanto los participantes del reality como los fanáticos se vieron revolucionados. Por el momento, la información sobre su estado de salud es escueta y podría estar atravesando una grave situación.

Mientras se habla de una posible infección urinaria, también se barajaron las posibilidades de un cuadro más grave, tal como informó el periodista Nacho Rodríguez: "El abandono a la casa, se debe por algo mas complejo, que le dieron en sus análisis de sangre".

Por su parte, Juliana encontró una peculiar manera de contar a sus compañeros sobre el problema que la aqueja: "Creo que no tengo que asustarme, pero hubo una idea de que quieren eliminarme del juego. La idea es decirle que voy a abandonar la casa. Es gracioso para mi ver sus caras", confesó a las cámaras.

La confesión de Furia que dejó a todos atónitos

"No sé cómo decirles esto, pero se los tengo que comunicar. Voy a abandonar el juego", expresó la participante de Gran Hermano y todos quedaron pasmados, ya que se trata de la jugadora más fuerte en este momento de la competencia. "La realidad es que tengo que tomar conciencia. No me quiero ir, pero llegó el momento en el que tengo que tomar conciencia, ya tuve un llamado de atención. Los estudios no dieron bien", agregó.

Finalmente, Furia Scaglione descontracturó el momento con risas y reveló que se trataba de una broma: "Esto es una joda, perdón. Si me voy a hacer unos estudios, pero voy a volver". "No quiero asustar a mi hermana, ni a nadie. Me parece que salió algo mal en los estudios, pero lo que me dijo la médica es que no me preocupe", sumó sobre su situación en Gran Hermano.