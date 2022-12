Gran Hermano: Alfa y Ariel protagonizaron una fuerte pelea

Walter Santiago, apodado ‘’Alfa’’, es uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano y sigue sumando hechos que dan de que hablar, en esta ocasión se originó una pelea a los gritos con Ariel, que defendió a Camila de un acto indecoroso por parte de Alfa.

El vídeo inmediatamente se viralizó en redes sociales, en donde Alfa y Ariel se cruzan en una discusión acalorada. El nuevo participante increpa a Alfa, sobre que nuevamente cruzó los límites, excusándose que estaba ‘’jugando''.

‘’Ariel cuando yo juego con alguien, no me gusta que se meta nadie, te lo digo así, clarito, directamente. Yo estaba jugando con Camila, vos no podés ponerte en abogado y decirme ‘pará, eso no se hace’’, comienza Alfa, con un tono tajante y con la intención de arrinconarlo.

A lo que el nuevo participante, con total seguridad arremete: ‘’ ¡Estaba durmiendo y le metiste los dedos en la boca!’’.

Sorpresivamente la transmisión es cortada rápidamente, por parte de la producción, que lleva a varias teorías, además de que no se pudo descifrar como continuó la pelea. Esto llevó a que el público de Gran Hermano, siembre incertidumbres acerca de Alfa. Teorías aseguran que quieren evitar mostrar sus verdaderas intenciones y que existe una protección por parte del programa, ya que rinde con el raiting.