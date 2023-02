Romina Uhrig fue cuestionada por fuera de Gran Hermano por sus beneficios al ser diputada para el Frente de Todos.

Desde que ingresó en el reality los comentarios del exterior circularon con fuerza y muchos aseguraron que la ex funcionaria cobraba un sueldo irrisorio por su cargo.

Sin embargo, Nancy Pazos reveló en A la Barbarrosa cuál fue la terminante decisión que Romina tuvo que tomar antes de entrar a Gran Hermano. “Hablé con dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, que es donde ella militaba. Ellos me cuentan un dato que yo no tenía”, contó la periodista.

Según su versión, el Partido no aceptó su deseo de ingresar a Gran Hermano. "En septiembre del año pasado, cuando estaba a punto de quedar en Gran Hermano, en la etapa final, se dirigió al PJ de la provincia de Buenos Aires y les pide permiso para entrar. Las autoridades del partido le dijeron ‘de ninguna manera’”, reveló.

“Entonces Romina salió de esa reunión y renunció a su trabajo. Ella explicó que ese era su sueño", concluyó Pazos.

Romina Uhrig habló de su vocación en la política antes de Gran Hermano

Romina Uhrig fue diputada nacional por el Frente de Todos entre 2019 y 2021 y actualmente vive en Moreno. “Me encanta la política. Cuando fui diputada, acompañé la ley de cupo laboral trans, porque a mí me crió mi tía que era travesti”, dijo en su presentación en Gran Hermano.

“Me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma”, afirmó. Y agregó: “¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza... Cada tanto me pongo botox”, agregó.