Gran Hermano: La insólita pelea viral de Coti y Nacho por un flan

La comida es un tema fundamental dentro de la casa de Gran Hermano. Esta vez fueron Coti Romero y Nacho Castañares quienes protagonizaron una intensa pelea por un flan.

Lo cierto es que los participantes deben superar diferentes pruebas semanales para acceder al presupuesto que tendrán para realizar la compra de la comida para siete días. Cada lunes los hermanitos seleccionan a dos participantes para que vayan al supermercado y compren la mercadería para toda la casa.

Cómo fue la tremenda pelea entre Coti y Nacho de Gran Hermano

Nacho le pidió a los gritos y en malos términos a Coti que redujera las porciones de lo que comía.

"No te podés poner todo el queso, hay que servirse con moderación. No sé si se desesperan porque no va a quedar. No sé", se quejó Cata primero y dio inicio a una secuencia que terminó con gritos.

"Es la gula, la avaricia, el veo la comida y la voy a comer para que no la coma otro", acotó Alfa. De este modo y sintiéndose aludida, Coti entró a la cocina y se quejó: "¿Que pasó, Nacho?"

"Nada, estamos hablando", dijo él. "¿Pero qué dijiste sobre el queso rallado? ¿Me lo estás diciendo a mí? Porque si querés, vení y decime: 'Coti, te pusiste un montón de queso rallado'", insistió ella enojada.

Nacho continuó: "Nunca se te nombró así que no te hagas la mala. ¿Querés que te nombre? El queso rallado, el dulce de leche a las tres de la mañana. El flan".

"¿No puedo consumir eso?", retrucó Coti de forma explosiva. "Sí, pero no en cantidades así...", contestó él. Sin entrar en razones, la hermanita siguió: "Sos un caradura para venir a decir eso vos. ¿Por qué no querés que coma un flan?"

"Porque es para todos. No te podés servir ocho porciones de flan", respondió Nacho sin dar el brazo a torcer. "Yo no me sirvo ocho porciones de flan", se defendió la hermanita.

"Somos trece y la comida tiene que alcanzar para los trece", cerró Nacho picante.

De este modo, Nacho y Coti protagonizaron una de las peleas más cruentas que se vivieron en la Casa de Gran Hermano respecto a la comida.