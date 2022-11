Gran Hermano: el triste mensaje de Juliana Díaz a su hermano antes de entrar a la casa

Juliana Díaz es uno de los personajes más queridos en la casa de Gran Hermano y quien ganó el corazón de sus seguidores, al menos por ahora.

La oriunda de Venado Tuerto tiene una dura historia familiar y ella misma confesó que perdió a su hermano Luciano en un accidente de tránsito hace algunos meses, al igual que a su padrastro quien falleció por una dura enfermedad. En redes sociales, la morocha logró manifestar su dolor con diversos mensajes y post dedicados a su hermano en el que expresa la tristeza de su pérdida.

Antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, Juliana Díaz le dedicó un especial mensaje a él. "Gracias por todo mi ángel , no existe nada que hayas hecho que me haga mal, nada, entendí todo, tarde pero me quedo tranquila de que siempre tuviste razón. Portate bien en tu próxima vida y cuídate mucho así podes tener tu casita e hijitos que tanto querías. Nos seguimos hablando, no te vayas lejos por ahora que aun te necesito mucho. Abrázame cuando duerma así no tengo miedo, y cantame como tanto te gustaba hacer. Se me va hacer eterna la espera, pero nos vamos a reencontrar, nuestras almas van a estar juntas codo a codo", dice parte de los post que compartió.

Juliana Díaz y su hermano.

Luciano falleció cuando tenía 32 años en un accidente en la ruta nacional 33 cuando viajaba a la ciudad de Firmat el 8 de agosto de 2021.

El triste relato de Juliana Díaz en Gran Hermano

En medio de la vorágine por la competencia, Juliana Díaz contó en la casa de Gran Hermano cuándo fue la última vez que habló con su hermano. " Siempre viví lejos de mi familia y cada vez que volvía a la ciudad no pasaba tiempo con mi hermano o como éramos tan distintos cuando me decía de hacer algo, comer en familia o lo que sea, no me pintaba. Siempre tenía otros planes", empezó Juliana.

"Y ese fin de semana, el día anterior a que muriera, fueron a merendar con mi mamá y con mi sobrino de corazón para festejar que mi mamá se había podido comprar un auto nuevo. Me dijeron de ir y no sé… no tuve ganas. Se sacaron una foto y al otro día falleció. Me sentí super mal por no haber podido disfrutarlo o pasar un rato con él", siguió.

Juliana Díaz y su familia.