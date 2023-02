Gran Hermano todo lo ve y en redes sociales nada pasa desapercibido. Desde que comenzó esta nueva edición del reality existe otro Big Brother por fuera de las cámaras y son los fieles seguidores del reality.

En esta oportunidad, los fans de Marcos repararon en otra actitud de Camila para acercarse al salteño y resaltaron que su actitud ya es parecida al "acoso".

La actitud que destacaron el fandom del "primo" fue cuando Camila se acercó a él en la pileta, intentó subirse al inflable y él la sacó. Lo cierto es que, al ver esta actitud reticente de Marcos, la rubia pidió ayuda a Alfa para subir y él tiró al salteño del inflable.

“Lo que ella está haciendo es acoso. Claramente a Marcos le molesta la tipa, estar enamorada no es excusa para ser así con una persona”, dijeron en redes sociales.

"Me daría años de vida si Camila fuera líder y salvara a Marcos y no a Walter. Le perdonaría una semana de estadía en GH sólo por regalarme ese espectáculo, hasta que caiga en placa y pa Afueraaaaaa!", dijeron luego los seguidores del jugador y resaltaron el vínculo que mantiene la joven con el hombre de 60 años.

El acercamiento de Camila a Marcos que no fue bien visto por Maxi

Los acercamientos de Camila hacia Marcos fueron evidentes y el resto de los compañeros de Gran Hermano notaron cómo la rubia hace de todo por conquistar al salteño.

Días atrás, fue Maxi quien debió ponerle un freno a la joven que intentó acercarse a él en el sauna.

Camila y el "primo" estaban en el sauna y, en su afán por acercarse, intentó sacarle un granito de su espalda. “No, muchas gracias Cami”, le respondió Marcos. “Dale, dale, ese solo y no te jorobo más”, dijo él hasta que Maxi reaccionó. “Camila, te está diciendo que no, ¿qué parte no entendiste?”.