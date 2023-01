Camila Lattanzio demostró que su interés por Marcos es genuino en Gran Hermano y la joven intenta usar sus artilugios para conquistarlo.

La rubia se acerca cada vez que puede aunque el preferido de la casa no demuestra su interés.

Esta vez, Camila y el "primo" estaban en el sauna y, en su afán por acercarse, intentó sacarle un granito de su espalda. “No, muchas gracias Cami”, le respondió Marcos. “Dale, dale, ese solo y no te jorobo más”, dijo él hasta que Maxi reaccionó. “Camila, te está diciendo que no, ¿qué parte no entendiste?”.

No es la primera vez que la oriunda de Ituzaingó intenta acercarse al galán de Gran Hermano. La rubia confesó al resto de los hermanitos su amor por el salteño aunque parece no ser correspondida.

Cómo es la historia de Camila Lattanzio

“Vengo a revolucionar la casa de Gran Hermano”, prometió Camila Lattanzio durante su ingreso el pasado 16 de diciembre.

La rubia es oriunda de Ituzaingó, Buenos Aires. Es vendedora de autos y pianista, toca hace 12 años música clásica y estudió música en el conservatorio Alberto Ginastera de Morón. Pero, en cuarentena descubrió que eso no es para ella y que le apasiona cantar cumbia.

Además, en su presentación contó que su padre falleció hace algunos meses y le tocó hacerse cargo de la agencia de autos que él tenía.