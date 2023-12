Gran Hermano está a punto de comenzar con Santiago del Moro en la conducción. El reality más famoso abrirá las puertas de su casa el lunes 11 de diciembre a las 21.45 por Telefe.

Como sucedió en la temporada anterior, la transmisión de podrá seguirse las 24 horas en vivo por DirecTV y "DGO".

Por el momento, se estima que las galas de Gran Hermano serán los miércoles de nominación y los domingos de expulsión. Sumado El Debate, que estará integrado por figuras como Julieta Poggio y Sol Pérez, y La noche de los ex con La Tora como integrante confirmada.

Quiénes podrían ser los nuevos integrantes de Gran Hermano

La gran intriga de esta nueva temporada es quiénes serán los nuevo integrantes de Gran Hermano. Aunque aún no se filtró quiénes serán los nuevos hermanitos, los casting que aparecieron en redes sociales dieron un pantallazo de quiénes podrían participar.

Una vez que se habilitó el casting, en las diversas plataformas aparecieron influencers y reconocidas figuras de Tik Tok como posibles candidatos.

el ex participante Matías Schrank fue uno de los postulantes.

Uno de los primeros que llamó la atención fue el ex participante Matías Schrank, quien llegó a estar entre los cuatro finalistas de la temporada 2015, en la que Fracisco Delgado fue ganador. "Me anoté de nuevo. Qué se yo", escribió en su cuenta de X en su momento.

Entre las figuras de Tik Tok, Oriana Colutta es una de las que se postuló de manera inmediata cuando se conoció la apertura del casting. La joven tiene más de 600 mil seguidores y su presentación dio que hablar. . "Me cuesta mucho cuando me dicen que no. No lo entiendo, no me digan que no puedo hacer algo porque te juro que voy y lo hago", dijo en su primer video.

Iara, la hermana de Tamara Bella.

Los familiares de famosos tampoco pueden faltar en esta edición de Gran Hermano. Iara, hermana de Tamara Bella, fue una de las que eligió presentarse en el casting. “Vengo de Santa Fe capital. ‘Esta es mi revancha’. En 2016 tuve la posibilidad de entrar, pero me fui a Ecuador a trabajar. A modelar. ¡Este es mi momento!”, aclaró.