Si bien ahora se dedica a la política en su rol de diputada, Amalia Granata saltó a la fama tras su polémica relación con Robbie Williams.

Además, antes de su incursión en la arena política, Granata formó parte de Gran Hermano Famosos en 2007, dejando momentos inolvidables que marcaron la historia del reality.

En esa edición especial, que contó con famosos como Lissa Vera, Fernanda Neil, La Locomotora Castro, y Cinthia Fernández, entre otros, la rosarina dejó huella con dos momentos claves que aún resuenan en la memoria de los seguidores del programa.

Amalia Granata haciendo pis en el jardín

Una madrugada, las cámaras de Gran Hermano captaron a Amalia Granata realizando una acción inusual: haciendo pis en el jardín de la casa. Este peculiar momento se convirtió en un hito televisivo y generó controversia.

Años después, Granata explicó en LAM que la situación se dio debido a la ocupación del baño durante la madrugada. "Lo que me pasó fue que fui al baño a la madrugada y estaba ocupado. Volví al rato y seguía estando. Había alguien, no importa quién, que estaba haciendo lo segundo y el tamaño del toilette era mínimo, era de 2x2", relató, y agregó: "No quería hacer pis después de esa persona porque me daba mucho asco".

Amalia Granata, sin pelos en la lengua

Durante su breve estadía en la casa, Amalia Granata decidió sacar a relucir su lengua karateca en una tarde memorable. Sentó a todos sus compañeros y expresó abiertamente lo que le molestaba de cada uno.

Con frases directas y sin reservas, la rosarina lanzó comentarios contundentes, como cuando le dijo a Pablo Tamagnini: "Creo que sos un nene encubierto. No sé si sos tan bueno". Esta confrontación marcó su paso por el reality y dejó claro que Granata no temía expresar su opinión.

Tras su salida de la casa, Amalia Granata no dudó en realizar duras críticas hacia sus excompañeros, destacando su honestidad y señalando la hipocresía que, según ella, reina en el mundo de los famosos.

