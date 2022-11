La polémica respuesta de Julieta de Gran Hermano a Juliana por sus botas

Juliana Díaz de Gran Hermano, es la participante mas polémica y las mas odiada por todos por hablar mas de sus compañeros, por su romance con Maxi y la amistad con La Tora. La participante esta semana lució unas botas de $100 mil pesos que compró en un shopping.

Julieta Poggio le dijo que las podía haber comprado por "menos dinero" en Flores. No contenta con la respuesta de "Tini", Juliana manifestó que ese día no solo las había comprado en ese color, si no que también en negro, gastando un total de $200 mil pesos.

¿Cómo son las botas de Juliana Diaz?

Las botas de $100 mil pesos de Juliana Días son de caña alta, cuero y color rosa. Sorprendió a sus compañeras, a pesar del comentario de Julieta Poggio por el elevado precio que las pagó en el shopping Alto Palermo.

La polémica discusión entre las participantes se viralizó en las redes sociales, donde algunos de los seguidores comentan que ella solamente quiso mostrar que tiene plata y se mostraron a favor de Julieta, "Ella es del pueblo".