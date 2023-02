Gran Hermano: Romina es la nueva líder de la semana

Romina y La Tora fueron las finalistas que compitieron por el liderazgo de la semana de Gran Hermano.

El primer desafío se había realizado por la mañana y fue el mismo que debieron hacer después quienes llegaron a la final. De esta manera, los participantes debieron poner a prueba su coordinación y paciencia, ya que en la prueba debían apilar seis cubos y mantenerlos en equilibrio.

Ya cerca de las 23hs, Santiago Del Moro les avisó a las dos finalistas que se iba a definir la ganadora y las participantes comenzaron la competencia.

Tras un rato de mucha concentración, finalmente Romina logró primero el objetivo y se convirtió en líder. De esta manera podrá salvar a alguien de la placa de nominados.

Al ingresar a la casa, el conductor le pidió a Romina que se parara al lado del televisor y le dijo que mirara a sus compañeros ya que de ella dependía la placa de esta semana.

Recién este miércoles se sabrá a quién salvará la hermanita.

Alfa pasó por El Debate.

Tras ser eliminado de Gran Hermano, Alfa pasó por El Debate y le dijeron de todo: "Soy jodido, soy cabrón"

Gran Hermano tiene un nuevo eliminado de la casa más famosa del país y este es nada más y nada menos que Walter Santiago. Alfa, como lo han llegado a conocer todos en los medios, estuvo presente en El Debate en un mano a mano con Santiago Del Moro y se enfrentó a las lenguas filosas de los analistas.

El pasado domingo 12 de febrero de 2023, se vivió una picante gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe) en una votación que estuvo peleada entre Romina Uhrig y el hombre de 60 años, una dupla que venía firme en la competencia pero que se rompió tras varias peleas. Finalmente, fue Alfa quien abandonó la casa con 52.83 % de los votos del público, mientras que su ex amiga obtuvo el 47.17%.

Entrado en cólera, Alfa exclamó "fueron los peronistas, fue el abrazo peronista", después de escuchar el aturdidor ruido de fuegos artificiales afuera de la casa de GH. El jugador no tomó a bien la salida y apuntó contra Romina, quien es peronista además de exdiputada.

"Soy jodido. Soy cabron, no tengo medias tintas", comentó Alfa en el debate con Santiago del Moro. El ex Gran Hermano reconoce que Romina jugó mejor. "Romina entendió mal lo que yo le dije. Lo que yo le dije, es que no se ponga en el papel de víctima. Le dije que la gente afuera va a decir que si estás tan mal, no estás presa, salí y anda a verlos".