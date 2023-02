Gran Hermano: Salió a la luz una foto de Romina con una cartera lujosa que vale más de 500 mil pesos

Romina Uhrig es una de las participantes que, en un principio, se ganó al público al contar que quiere ganar Gran Hermano para poder independizarse de su ex marido y mantener ella sola a sus 3 hijas. Sin embargo, días previos a la gala de eliminación de anoche, salió a la luz una foto de la ex diputada con una cartera lujosa de más de 500 mil pesos.

En la fotografía, Romina está posando frente a un espejo y deja a la vista un outfit de noche. Lo que más resalta de la foto es su Iphone 13 Pro y una cartera exclusiva de diseñador. Se trata del modelo Twist leather crossbody bag de la marca de lujo Louis Vuitton que cuesta U$D 3,323, más de 600 mil pesos argentinos al cambio oficial.

La foto de Romina que la compromete en la competencia

Romina Uhrig, en más de una ocasión, reiteró que no se encontraba en una buena posición económica y que, actualmente, compartía la casa con su ex marido y las 3 hijas que tienen en común. El objetivo de la ex diputada es ganar el premio mayor en Gran Hermano, una vivienda y 15 millones de pesos, para poder independizarse.

Sin embargo, en varias ocasiones, usuarios de Twitter, investigaron a Romina y muchos aseguran que tiene un buen patrimonio económico y que sus discursos son únicamente para dar lástima. De hecho, esta fue la razón de una de las peleas más fuerte que Uhrig tuvo con Alfa dentro de la casa, quien anoche fue eliminado en un mano a mano con la hermanita.

Así juraba Romina Uhrig como diputada

Meses atrás hubo una acusación similar contra la participante y su familia, sobrinos y amigos, realizaron un descargo a través de las redes sociales desmintiendo las aseveraciones de un patrimonio millonario luego de su trabajo en el Congreso de la Nación. "¿Política? Son ñoquis... la puso el marido y todo está flojito de papeles", expresó Yanina Latorre en contra de Romina.

OL.