Jesica Cirio contó cómo llevó la situación del Covid-19 positivo de Insaurralde con Chloé

Jesica Cirio hizo referencia a cómo sobrellevó el resultado positivo del test del Covid que le hicieron a Martín Insaurralde con su hija, Chloé. La presentadora de televisión reveló que vivieron un momento muy triste ya que la niña quería abrazar a su padre antes de su partida al hospital; también contó cuál es el estado actual de salud de su marido.

"A una nena de dos años y medio es difícil decirle 'no te acerques'. El viernes que le dio positivo y él estuvo esas dos horas agarrando ropa y cosas para irse, Chloé se le quería tirar encima y fue una situación bastante incómoda. Porque ¿cómo le explicas?. Mas que decirle papá se siente mal, no le podés decir mucho y la verdad que fue súper triste", expresó la modelo de 35 años en diálogo con Cortá por Lozano.

Respecto al resultado del test que le realizaron al político de 50 años, la mediática confesó lo impactante que fue para ellas: "Fue muy fuerte la noticia. Hacia mucho tiempo que no vivia una cosa asi. Tratando de contener a Chloe. Porqué él con todo lo que vivió, cuando le dio positivo noté como que no se lo esperaba".

"Él el primer día estuvo muy dolorido del cuerpo, manifestaba que sentía que tenía una presión en la espalda que no podía más. Angustiado por no saber qué iba a pasar, tuvo un poco de frío pero después fue mejorando, come, tiene la asistenia necesaria. Está en el Hospital Municipal de Llavallol. Él esta continuamente tomándose la fiebre y hoy lo noté mejor que ayer", argumentó Cirio sobre el estado de salud de su pareja.