Mauro Caiazza contó que le cortaron el cable y denunció una grave situación

Mauro Caiazza hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y denunció la grave situación que viven los bailarines de tango en plena pandemia.

El bailarín mostró el momento en el que quería ver una película pero la empresa de cable que tenía contratada le cortó el servicio. Luego de eso, el ex de Jimena Barón compartió una serie de videos en los que relata el difícil momento que atraviesa por la falta de trabajo. "Anoche me enojé un poco con lo del cable porque me cortaron. Pero me lo cortaron porque yo no pagué y no pagué porque no tengo ingreso económico y esto me pone a pensar ' ¿y qué vamos a hacer los bailarines de tango?' En todas las ayudas y subsidios el bailarín de tango no ingresa. Somos más de tres mil personas que trabaja de esto, que mantiene la cultura y representa a Argentina y no tenemos ningún tipo de apoyo", dijo.

"El otro día me convocaron de la secretaría de cultura de Córdoba para un festival online, pero no me pagaron nada. Si el Estado nos ayuda '¿cómo se supone que tenemos que seguir?'", disparó.