Jimena Barón es una fiel seguidora de Gran Hermano y lo deja en claro en su timeline de Twitter cada noche. Lo cierto es que la actriz suele comentar cada una de las cosas que pasan y en esta oportunidad notó algo en particular que involucra a Daniela Celis y a Pampita.

El fanatismo de "La Cobra" llega al punto tal que le ha pedido a sus seguidores que le cuenten qué es lo que estaba sucediendo en determinada gala cuando ella no podía mirarla en vivo.

Según Jimena Barón, Daniela Celis de Gran Hermano habla parecido a Pampita

Pampita es una de las figuras más importantes del espectáculo argentino y no existe persona que no reconozca su voz no bien la escucha emitir una palabra. Menos aún Jimena Barón, que trabajó con ella en numerosas oportunidades y que mantiene una buena relación.

Jimena Barón descubrió que Daniela de Gran Hermano tiene la misma voz que Pampita

Si a eso le sumamos el fanatismo de la cantante con el reality, tenemos el combo perfecto para que la mamá de Momo Osvaldo descubra algo que nadie había notado: Daniela Celis tiene una voz muy parecida a Ana Carolina Ardohain.

Hace algunos días la cantante escribió en su cuenta de Twitter que había notado que el tono de voz de la joven oriunda de La Reja era muy similar al de Pampita. En efecto, publicó un video y le sugirió a sus seguidores que lo escucharan sin mirarlo.

Lo cierto es que sí, algo de razón tiene. Daniela Celis habla parecido a Pampita y quien descubrió esta joyita fue nada más y nada menos que Jimena Barón.