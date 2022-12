Jimena Barón en modo fan de Gran Hermano: lo mejor que nos pasó en la gala de repechaje

Se vivió una de las galas repechaje más calientes de la historia de Gran Hermano en Argentina y el reality tuvo todos los condimentos necesarios para considerarse un culebrón digno de la pantalla chica. En ese combo entraron Lucila Villar, Agustín Guardis y Daniela Celis y Jimena Barón lanzó su modo "fan de Wanda" y vivió el certamen a flor de piel.

Jimena Barón en modo fan de Gran Hermano

Jimena Barón es una fiel seguidora de Gran Hermano y lo deja en claro en su timeline de Twitter cada noche. Lo cierto es que la actriz suele comentar cada una de las cosas que pasan y hasta ha llegado a pedirle a sus seguidores que le cuenten qué es lo que estaba sucediendo en determinada gala cuando ella no podía mirarla en vivo.

Los tuis de Jimena Barón sobre Gran Hermano

La noche del lunes 26 de diciembre fue una de las más candentes de GH 2022 y Jimena la vivió a flor de piel. La cantante pasó la noche tuiteando en tiempo real y comentó todo lo que sucedió puertas adentro.

El tuit de Jimena Barón en referencia a Juliana Díaz

Lo primero que ocurrió en la gala de anoche fue la expulsión de Juliana Díaz en vivo y en tiempo real. La joven tuvo que abandonar la casa sin siquiera armar la valija y Jimena no soltó el celular. La cantante le dio rienda suelta a su creatividad y escribió "Yo cuando me levanto el 25 y veo que no quedaron sobras de navidad" junto a una imagen con la cara de "Tini" en el momento en el que le comunicaban su expulsión.

Jimena Barón en modo fan de Gran Hermano

Asimismo, se puso en modo "La Cobra" y lanzó tuits referidos a Thiago y al ingreso de Daniela Celis, quien comentó que en su vuelta a la casa de GH planeaba vengarse del joven oriundo de González Catán.

Soy La Cobra que se Cobra todo lo que hiciste

Otro de sus tuits icónicos tuvo que ver con una analogía entre el regreso de Agustín Guardis a la casa de Gran Hermano y la mítica escena de Titanic en la que Jack y Rose se encuentran en el barco con los brazos abiertos.

Jimen Barón y su tuit en referencia a Agustín Guardis

Sin duda alguna, Jimena Barón es la remake del "Fan de Wanda" pero con Gran Hermano y el público lo agradece. Qué mejor que vivir cada gala de nominación de GH con los tuits de la gran vengadora.

Y por último y no menos importante, teléfono para la producción de GH: ¿Para cuándo Jimena Barón como panelista de Gran Hermano?