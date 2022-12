Gran Hermano: Coti revisó el cajón de un compañero y se ganó el fuerte repudio de la casa

Si hay una participante de Gran Hermano que está dando de qué hablar, es Coti. La correntina es la participante menos querida dentro de la casa y fuera de ella, el público está muy dividido.

Coti es considera por muchos como una gran estratega, mientras que otros aseguran que es una chica caprichosa y maleducada. Con mal carácter y poca paciencia, Coti sigue ganándose enemigos dentro de la casa. La correntina decidió revisarle los cajones a Marcos y hurgar entre sus cosas personales y se dio cuenta que tenía un pedazo de chocolate que Coti quería comer.

Thiago inmediatamente le reprochó el accionar y le dijo que no le gustaría si alguien hurgara entre sus cosas, a lo que Coti respondió "¿Qué les importa a ustedes lo que yo hago?". Thiago, decidido a defender las cosas de Marcos le replicó: "No tenés que revisar las cosas de otros", pero sin entrar en razón Coti volvió a justificarse: "No sé quién sos para decirme qué hacer".

Continuando con la discusión, Thiago le respondió que no fue bien educada. Sin embargo, Coti minimizó su mala actitud diciendo que las educaciones eran diferentes. Dentro de la habitación también se encontraban Ariel, quien en principio le dijo que no se metiera en las cosas ajenas, y el Conejo, quien se quedó callado permitiendo que su novia robara cosas de los cajones.

Cómo es la reputación de Coti dentro de la casa

Luego de que Juliana haya entrado en el repechaje, la reputación de Coti dentro de la casa empeoró. No sólo porque confirmó la sospecha de Romina y Julieta respecto a la espontánea, sino porque confesó otros comportamientos que la correntina tuvo con los participantes. Incluso, habló sobre la mala imagen que Coti tiene fuera de la casa.

El Conejo decidió romper su relación con Coti.

La correntina se vio afectada por los comentarios y le costó su relación con el Conejo, quien decidió romper el noviazgo por el bien de sus estrategias y no ser eliminado. A su vez, Marcos comenzó a ponerle los puntos a Coti, luego de que ella le hiciera comentarios a modo de burla. Parece que la correntina tiene los días contados dentro de Gran Hermano.