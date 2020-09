Jorge Rial, indignado: "retó" a Morena y Rocío Rial en pleno aire

Jorge Rial manifestó su indignación en pleno aire de Intrusos por el aumento de casos positivos de COVID-19 en CABA. El conductor se refirió a la apertura de los bares en la zona y las crecientes cifras, que no dan tregua.

Pero en medio de su discurso, el periodista también hizo referencia a la actitud de sus hijas Morena y Rocío, quienes también aprovecharon las aperturas para salir. "Algunos me decían por mis hijas, que tienen 20 y 21 años, y salieron. Obvio que salieron. Y las cagué a pedos. Quiero decirlo por las dudas, que lo sepan, Las cagué a pedos. ¿Por qué? Porque son jóvenes, y está bien que salgan, pero se sacan fotos sin barbijo”, dijo Rial reprobando la actitud de sus niñas.

“Les pregunté por qué estaban sin barbijo y me dijeron que era para la foto. ¡Igual! ¿Qué querés? Que tome la cerveza con barbijo?'. No, claro que no. No soy tan tonto todavía, pero hay que dar el ejemplo", disparó.