Jorge Rial renunció a TV Nostra: "Me dieron una Ferrari y la choqué"

Jorge Rial anunció este viernes su renuncia a TV Nostra. El periodista dio un discurso emotivo hacia el final del ciclo, que se emitía en el prime time de América.

. “Hace mucho que vengo con esto, cada tanto hay que hacer algunos ajustes cuando sentís que se te va un poquito la cosa”, dijo hacia el final del ciclo.

"Hay que saber reconocer los errores. Fue un error personal, ni de mis compañeros, ni del canal. Fue mío. No tuve ni un reproche ni nada. Los números no eran lo que esperábamos, pero estábamos dentro de lo normal. Siento que tendré que revisar lo que hizo ahora", dijo emocionado.

"Podría poner mil excusas, que es lo más fácil de televisar, las excusas. No hay culpa, fue una responsabilidad mía. Algo personal. Tuve mucho miedo en medio de esta pandemia, me hice un bollito, me quitó energía. La verdad no quiero sacarle un espacio, ponerlos en problemas a mi compañeros. Fue hermoso este programa, fue hecho por todos trabajadores de este canal. Les pido disculpas. A ustedes también por haberlos decepcionados, no era mi intención", dijo Rial visiblemente emocionado.

Antes de este discurso, en redes sociales habían anunciado la baja del programa y que esta decisión fue de última hora, tal como lo confirmó el conductor ante Mariana Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena. "Ustedes se enteraron a las seis de la tarde", dijo.

Luego, Jorge Rial reflexionó sobre este final y su futuro. "Me tomaré un tiempo para ver errores y las poca virtudes que puedo tener. No quiero echarle la culpa a los demás. Tuve los mejores jugadores, se los dije cuando arrancamos, me pusieron una Ferrari. El problema es que la tengo que manejar yo. Me dieron una Ferrari y la choqué. Me voy a tomar un tiempo para ver, volver si es que me quieren todavía sino me dedicaré a mi nieto, a estar en familia. No fue pedido por el canal, una decisión que tomé en absoluta soledad", agregó.

La decisión de América tras la renuncia de Rial

Tras la determinación de Jorge Rial en el canal buscaron alternativas para llenar la franja que dejó vacante el periodista.

Según informó el periodista Pablo Montagna, en lugar de TV Nostra la emisora decidió poner especiales. "Al terminar #TVNostra desde el lunes: En ese horario saldrá unos especiales de #Intrusos con Lussich y Pallares", anunció Pablo.

