Los motivos por los que Jorge Rial no volvió a TV Nostra

Jorge Rial fue uno de los famosos que decidió vacunarse en Miami y, después de una semana en la ciudad norteamericana, volvió al país para conducir TV Nostra, su nuevo ciclo.

Sin embargo, el conductor no pudo hacerse presente en el programa de América y este lunes fue reemplazado por Marina Calabró.

Según informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, Jorge Rial tiene presión alta. "Por recomendación médica está haciendo reposo", dijo sobre su salud.

El periodista, por su parte, no hizo referencia a su estado pero confirmó que volverá a TV Nostra el viernes. "Por ahora encuarentenado", dijo el ex intruso en relación al aislamiento preventivo que cada persona realiza cuando llega al país desde el exterior.

El descargo de Rodrigo Lussich por la vacunación de Jorge Rial

La vacunación de Jorge Rial en Miami generó una serie de comentarios polémicos debido a que el conductor de TV Nostra se había manifestado en contra de quienes tomaban esa determinación.

Pero no sólo el periodista fue cuestionado sino las críticas fueron para aquellos programas de América en los que no hablaron de esa decisión.

En Intrusos, Rodrigo Lussich hicieron referencia a estos cuestionamientos y fue lapidario. "Nos dicen 'hablen de que Rial se fue a vacunar'. De todo no hablamos y es porque lo decidimos nosotros. Acá nadie nos dice qué podemos decir y qué no", disparó el conductor.

"Básicamente, si no tenemos ganas de hablar de la vacunación de Rial, no tenemos ganas de hablar. ¿A quién tenemos que darle explicaciones de quién hablamos y de quién no queremos hablar? ¿Quién nos tiene que enseñar a nosotros a hacer televisión? ¿Vos?", disparó.

