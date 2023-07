Juliana Díaz y Maxi Guidicci decidieron ponerle punto final a su relación e hicieron el anuncio en redes sociales.

Mediante un comunicado en redes sociales, Juliana expresó cuáles fueron los motivos que llevaron a esta separación. “Nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote”, dijo "Tini en su cuenta oficial.

“Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestros caminos, nuestro aire y nuestro espacio”agregó luego Juliana de Gran Hermano.

“Si Dios , el universo, o quién sea que sea quiere, vamos a volver a estar juntos, yo no tengo dudas. Sigo pensando que es el amor de mi vida y no hay nada que cambie el cariño que yo le tengo a él y yo creo que de su parte es igual”, admitió Juliana.

Maxi, por su parte, comentó el video de su ex pareja con un emocionante comentario. "Siempre voy a estar ahí para vos !!! Ya nadaaaaa de nada va a cambiar mi amor por vos.. como sea .. te quiero en mi vida", dijo.

Quién inició los rumores de separación entre Juliana y Maxi de Gran Hermano

Daniela Celis fue la primera en comentar que Juliana y Maxi de Gran Hermano se habrían separado.

En su programa de stream, Fuera de joda, la ex hermanita dio a entender que había dos ex participantes del reality que no estaban más juntos. Luego, Ángel de Brito reveló que se trataría de Juliana y Maxi.

Sin embargo, en ese entonces, Juliana se encargó de desmentir la versión en exclusiva para CARAS. "Estamos re bien. Físicamente sí nos separamos, pero hasta el viernes", aseguró la diosa hechando por tierra cualquier versión.