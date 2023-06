Recientemente, Julieta Poggio reveló en su programa Fuera de joda que ya no está en una relación con Lucca Bardelli, esto llevó a muchos de sus seguidores a ilusionarse con un posible acercamiento con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio. La exparticipante que decidió hablar de este nuevo rumor fue Juliana Díaz, que ilusionó aún más a los fans de "Marculi".

Juliana, excompañera de ambos en el reality más visto de la televisión argentina, participó en Mañanísima y compartió con los televidentes un explosivo rumor que le llegó de una fuente cercana a Marcos y Julieta.

Julieta se separó de Lucca Bardelli.

"No sé si será verdad, me dijeron que puede ser que Juli y Marquitos estén ahí, arrancando algo", aseguró en el ciclo de Carmen Barbieri. Para demostrarle su apoyo, Estefi Berardi agregó: "Sabés que ayer Andrea Taboada también lo tiró en potencial en LAM".

Juliana aseguró que Marcos y Julieta estarían comenzando una relación.

Además, contó que ella confía en la persona que le contó el rumor: "Me llegó el rumor, pero la persona de la que me llegó es como que uno dice: 'Puede ser (que sea verdad)'". "¿Te lo contó alguien que estuvo en la casa de Gran Hermano?", quiso averiguar aún más Pampito. Continuando con el misterio y sin revelar a su contacto, Juliana respondió: "No puedo decir más nada". Para seguir con el tema, el panelista le consultó: "¿Cómo fue lo que te dijeron?".

Y dando contexto a su historia, Juliana Díaz cerró: "Yo estaba averiguando por el tema de la radio en la que estoy trabajando a ver si era real que se había separado o no de Lucca. Todavía ella no lo había dicho en el streaming. Y una persona, que es muy amiga de todos me dice: 'Vos sabés que parece que con Marquitos están ahí'. Yo no sé".

¿Qué dijo Julieta sobre su separación?

La finalista de Gran Hermano 2022 reveló que se separó de Lucca Bardelli. “Es muy difícil, pero bueno, está todo más que bien, las cosas están super bien, pero estamos en un momento como muy difícil”, expresó Julieta Poggio. Luego, explicó por qué tomó esta difícil decisión: “Yo estoy como encontrándome a mí misma con todas estas cosas que me están pasando”.

Para cerrar el tema, Juli le dedicó unas tiernas palabras a su ex: “Él se merece lo mejor porque de verdad es una hermosa persona y siempre voy a valorar lo que hizo por mí y siento que se merece lo mejor y que en este momento no se lo puedo dar”.