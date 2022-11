Gran Hermano llegó a la pantalla de Telefe el 17 de octubre del 2022 y desde entonces es un éxito rotundo. El reality más famoso del mundo rompe el rating cada noche con la conducción de Santiago Del Moro y los hermanitos, claro está, ya se encuentran jugando; entre ellos, Daniela Celis y Juliana Díaz.

La primera jugada maestra de Daniela contra Juliana Díaz Gran Hermano

Antes de entrar en lo sucedido este miércoles, es importante remontarse a lo que ocurrió la semana pasada cuando Juliana Díaz se encontraba en placa con Lucila Villar.

En ese entonces, fue Daniela la que realizó una jugada maestra y logró dividir a Juliana de su grupo. La joven oriunda de zona oeste aprovechó que Juliana se encontraba sola en la habitación, y comenzó a convencerla de que La Tora Y María Laura habían sido las responsables de que ella sea una de las nominadas.

Juliana Díaz le creyó sino y se mostró muy molesta con Lucila y Cata. "Me están poniendo en contra de ustedes cuando yo tengo buena onda", dijo la oriunda de Venado Tuerto a la de Moreno.

Juliana Díaz

"O sea que son ellas dos nomás. Y yo como una idiota pensando que era mi gente de confianza", agregó molesta la pareja de Maxi.

En ese momento, las hermanitas se fundieron en un abrazo y Juliana Díaz le agradeció a Daniela "por abrirle los ojos". Fue así como la apodada "Pestañela" dividió al grupo contrincante y "se ganó" la confianza de la santafesina.

Gran Hermano: Juliana Díaz se convirtió en la cobra que se cobra todo lo que hiciste, Daniela

En la noche de este miércoles 22 de noviembre se conocieron a los nominados de la semana, pero antes se mostraron algunas de las situaciones que pasaron en la casa en estos últimos días.

Juliana fue una de las que más llamó la atención. Después de ser salvada por el público el pasado domingo 20 de noviembre, ella siguió con sus actitudes de “lleva y trae” y sus compañeros le sacaron la ficha, pero ella decidió elegir a Daniela para aliarse y armar una estrategia.

Mientras ambas se encontraban en el sauna conversando acerca del vínculo de Thiago y Daniela. Juliana confesó que todos pensaban que ellos estaban juntos “por juego”, y que "Pestañela" estaba usando al joven de 19 años para su beneficio. Al enterarse de esto, Daniela se mostró visiblemente afectada.

En paralelo, Coti y Julieta se encontraban en la habitación hablando y especulando acerca de la conversación que estaban manteniendo Juliana y Daniela en el sauna. Julieta afirmó que la santafesina seguramente le estaba dando malos consejos a Daniela.

En el video se la ve a la novia de Maxi decir: “Acá adentro caretear sentimientos no lo veo, porque acá todo se siente más. Yo te puedo aconsejar que no se come los mocos”, dejando entrever que él siente de verdad y que todo es verdadero.

De esta manera, se unió a Daniela y al parecer, está tratando de traerla para su lado y así evitar que la nomine. Sin embargo, aunque ella no lo sabe, esto no le salió.

Juliana y Daniela se encuentran a pleno juego en Gran Hermano y todavía no sabemos quién dejará la casa este domingo.