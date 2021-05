Julieta Nair Calvo, la preferida: será la encargada de abrir la pista en La Academia

Julieta Nair Calvo fue la primer anunciada en abrir la pista de La Academia, que debutará este lunes a las 21.

La nueva apuesta de Marcelo Tinelli se lanzará con todo el próximo martes y será la ex chica Disney la encargada de bailar primera.

"Abro la pista, como trafico información mafiosa... ¿Para vos quién es la persona que abre el martes?", le preguntaron a Ángel de Brito en LAM y el periodista confirmó la información.

"Para mí abre Julieta Nair Calvo", dijo el periodista . "Pobrecita la que venga después de Julieta, porque la va a romper", agregaron las angelitas.

"Es una responsabilidad, estoy nerviosa. Es la primera vez que el jurado da su devolución. Estoy contenta, tengo ganas. Quiero que llegue el día. Antes de abrir el ojo repaso la coreografía", contó en Hay que ver.

"Un poco de miedo me da. No estoy tan acostumbrada ser yo misma todo el tiempo, siempre estoy detrás de un personaje", contó.

Por qué Julieta Nair Calvo le envía nudes a Jimena Barón

Julieta Nair Calvo no sólo habló de este gran momento profesional con su debut en La Academia y explicó por qué le envía "fotos desnuda" a Jimena Barón, la nueva jurada.

“¿Es verdad que te pasás fotos desnuda con Jimena Barón? ¿Esto es verdad?”, le preguntaron en Hay que ver.

Divertida, la actriz explicó por qué aparece en el Insta Stories de "La Cobra" antes de bañarse. “ No, hice un chiste yo, una broma, porque puse en Instagram eso para que me hagan las preguntas, y ya no recuerdo qué me habían preguntado. Ah, si me llevaba bien con Jimena. Y yo, para hacer un chascarrillo, hice una captura de pantalla de nuestro último chat, en la que ella no sé qué me preguntaba, y yo le contestaba tipo que me estaba por entrar a bañar", aclaró.

AM