La Academia: sorpresiva renuncia del coach de Barby Silenzi y El Polaco

Quique Pérez confirmó su renuncia a La Academia por algunas diferencias con El Polaco y Barby Silenzi.

Al parecer, el vínculo entre ellos no es el mejor y el coach tomó esta determinación. "Me fui para estar mejor y no pelearme con ellos, porque los quiero un montón pero ya habíamos tenido un par de encontronazos”, dijo en La previa de La Academia.

El coreógrafo de Barby Silenzi y El Polaco aseguró que no podían coordinar bien sus horarios y que eso generó rispideces en el trío. "Y siempre estuve dejando cosas para poder organizarme. Llega un momento en el que era tanto quilombo de horarios de él que después yo no tenía vida", disparó.

sorpresiva renuncia del coach de Barby Silenzi y El Polaco

Más adelante, Quique aseguró que las peleas de la pareja desgastaron el vínculo. "Yo mucho no me metía pero también me afectaba un poco porque después ellos decían que renunciaban. Y ustedes vieron que ahí, desde el primer día que empezaron, ya en las fotos de la gala había problemas”, tiró.

Rumores de escándalos: por qué El Polaco y Barby Silenzi dejaron las grabaciones

Previo a estas declaraciones de Quique Pérez, Barby Silenzi y El Polaco estuvieron envueltos en una fuerte polémica cuando corrieron rumores de que abandonaron una grabación por discusiones entre ellos.

En ese entonces se dijo que "El Polaco se quería ir..." y Barby habría tenido un trato descortés con él, según contaron en La Previa de La Academia.

Luego, se supo que Barby había dejado el certamen por problemas con la salud de su mamá, quien estaba internada por una neumonía bilateral y falleció días después.

Rumores de escándalos: por qué El Polaco y Barby Silenzi dejaron las grabaciones

AM