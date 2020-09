La contundente postura de Pampita sobre el viaje de Susana a Uruguay

Luego de ser operada en el Sanatorio Otamendi, Susana Giménez armó sus valijas y volvió a Uruguay, con la intención de finalmente conseguir la residencia uruguaya. Este viaje no fue recibido de la mejor manera en las redes sociales y la conductora recibió fuertes críticas, ya que muchos señalaron con malos ojos el hecho de "abandonar el país en este momento difícil para todos”.

Sin evitar la polémica, quien se metió de lleno fue Pampita, que no dudó en salir en defensa de la diva. “¡Susana tiene su casa allá! Antes se la pasaba en Miami, ahora se la pasa en Uruguay. Para hacer eso tiene que tener una dirección allá y ella la tiene, nosotros si lo quisiéramos hacer, no podríamos”, disparó Pampa de forma contundente, cruzando a quienes no estaban de acuerdo.

Y cerró: “A ella le gusta, está con sus perros, su chacra, la naturaleza ¡Trabajó toda la vida! ¡Años, años y años! ¿Ahora no puede disfrutar la vida? ¡Por favor! ¡Que se vaya y la vamos a extrañar! ¡Pero nos encanta verla bien! ¡La seguiremos viendo por redes!”

¡Quedó clarísimo!