El Mono de Kapanga confesó que solucionó un "problema íntimo" con repelente

Invitado al programa "Los mammones", que se emite a medianoche por la pantalla de América, el Mono de Kapanga contó un montón de divertidas anécdotas, una de ellas fue cuando, hace muchos años, tuvo ladillas y para eliminarlas se tiró Off en aerosol.

Con su impronta divertida, el ex participante de MasterChef Celebrity, dialogó con Jey Mammon y fue en ese espacio donde habló de los diferentes momentos de su vida. Habló de su pasión por los monos, y que por eso, un amigo de su padre le puso el apodo que hoy lleva como seudónimo. También se refirió a su adicción al alcohol y sobre su recuperación, contando cada día que no bebe.

También tuvo su espacio junto al piano ejecutado por el conductor, donde interpretó varios temas.

El rockero se sometió a una gran cantidad de preguntas las que contestó con mucha gracia, pero sin duda, la que generó el asombro de todos fue cuando contó que, hace muchos años tuvo ladillas. Al no saber cómo resolver el problema, dado que le picaba demasiado, decidió ponerse Off en aerosol, hogar y plantas, pero antes leyó las indicaciones y como decía que no afectaba a los animales y él pertenece al reino animal, no dudó en rociar sus partes íntimas con el producto.

El Mono aseguró que la picazón fue tremenda pero que logró el objetivo que era eliminar los bichitos de su pubis. Ante la risa imparable del panel, el oriundo de Quilmes advirtió "No lo recomiendo".

La íntima confesión del Mono de Kapanga

El Mono de Kapanga confesó que tiene "un problema " y que por ese motivo no puede dormir con ninguna mujer. En diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina" el músico confesó que ronca: "Cuando me veo con una chica y llega la hora de dormir le pido disculpas y le digo: Mirá; la paso mal cuando empiezo a dormir porque ronco mucho y sé que es molesto y no dejo dormir al que está al lado mio",y aclaró que sólo va a pasar un buen momento de distracción. y que con las únicas que puede dormir es con sus perras.

Martín Fabio, tal su verdadero nombre, estuvo 20 años en pareja con Carla con quien tuvo a su hijo Tobías y con ella, los últimos 7 años de matrimonio no durmieron juntos por este motivo. Tras la separación, el Mono de Kapanga continuó viviendo en el hogar conyugal junto a su hijo. Hace unos meses, por el cumpleaños del niño, la mamá fue a la casa para celebrar ese día, después de varios meses de no verlos.