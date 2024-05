Noelia La Gata Martínez fue la figura que entró en Gran Hermano para acompañar a Emma Vich por unos días.

Tal como sucedió en la edición pasada, familiares y amigos ingresaron al reality para darle un plus al programa, en la recta final del concurso.

En este caso, La Gata Noelia fue quien decidió pasar unos días en la casa, quien mantiene una relación de amistad y fraternidad con el participante y, según ella misma contó, "lo considera como un hijo".

La Gata Noelia y Emma Vich

La gata Noelia es una figura emblema de los 90, que logró notoriedad mediática en el mundo del cuarteto, copando un género que siempre fue asociado al ámbito masculino.

Cuál es el vínculo entre la Gata Noelia y Carlos Menem

La Gata Noelia hizo el recorrido por diversos programas mediáticos y fue en 2019 cuando reveló cuál fue su relación con Carlos Saúl Menem, ex presidente de la Nación.

La cantante se quedará unos días compitiendo en Gran Hermano.

En ese momento, la cantante contó que el ex mandatario le ofreció un departamento a cambio de un encuentro íntimo. "Él vino a Córdoba y yo canté en ese lugar, me mandó a sus secuaces y me ofreció un departamento", reveló.