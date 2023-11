La familia Menem sacó a la luz la fuerte polémica que están atravesando por la herencia de Carlos Menem, ya que Zulemita apuntó contra Antonella, la nieta del exmandatario, y explicó por qué él no quería pasar tiempo con ella.

El expresidente falleció en febrero del 2021, sin embargo, su familia continúa definiendo cómo se repartirá su herencia. En ese contexto, Antonella reclamó la parte que le correspondería a su padre, el expiloto de automovilismo que murió en 1995. Esto enfureció a la empresaria, que explicó recientemente: “Antonella está reconocida por la justicia, no por mis padres. Si no por la justicia como hija de mi hermano. Entonces, al estar reconocida como hija de mi hermano, es tan heredera como mi hermano”.

Carlos Menem y Antonella.

En ese sentido, Zulemita no dudó en mostrarse molesta con la mujer de 35 años: “Aclaremos una cosa, cuando mi hermano murió, Antonella fue heredera universal de los bienes de mi hermano. Se llevó todo”.

Imagen reciente de Antonella Menem junto a su familia.

Pero eso no fue todo, ya que Zulemita Menem también apuntó contra Antonella por no querer trabajar: "Yo entiendo la ilusión de ella, que quiere que le caigan los billetes de arriba”. Además, aseguró que ella recibirá más dinero que el resto de los herederos: “Yo seguramente pondré un poco más porque mi padre dejó un testamento hacia mi persona y eso está declarado también”.

Zulemita Menem aseguró que Antonella no tenía relación con Carlos Menem

La empresaria dejó en claro que no tiene ningún interés de ver a la otra mujer y reveló enojada: "Pero decime como Antonella pretender ser algo de mi padre si él la vio una vez en la vida porque mi papá no la quería ver y yo lo lamento en el alma”.

Para cerrar el tema, Zulemira Menem dejó en claro que no tiene interés en rearmar la familia junto a Antonella: “Cero afecto para con ellos, cero. Literalmente. Soy la mala de la película, que les quede claro. No los quiero, no nos queremos mutuamente”.

J.C.C