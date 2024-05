Furia Scaglione siempre menciona a su familia, especialmente a sus hermanos. Coy Scaglione es quien se encuentra más en el medio, ya que se encarga de hacer las gestiones para la participante de Gran Hermano. Sin embargo, recientemente Andrea Scaglione salió a hablar sobre todas las internas familiares en una entrevista con Intrusos.

“Me enteré por televisión, muchas cosas me entero por televisión”, explicó Andrea cuando habló sobre la salud de la doble de riesgo. “Fue fuertísimo enterarme por televisión que tengo una sobrina. La gente en la calle sabe hasta el nombre y yo no conozco a esa nena y no sé por qué. Es Rubí, la hija de Coy, pero acá el problema es ella, es Coy, que tampoco me dejó entrar al canal”, siguió.

“Yo no estaba viviendo en Buenos Aires sino en San Pablo, y cuando vine lo primero que quería era ir a la gala, y con mi amigo sacamos una entrada como todos, porque le mandaba mensajes a Coy y me clavaba el visto. Hasta que mandó un mensaje a través de mi hijo de que no la moleste más”, siguió la hermana mayor de la participante.

Andrea Scaglione reveló que las internas familiares se debe a “los metros de la casa, quiere más metros”. “El poder de Coy superó al de los productores del canal, no me dejan entrar a la tribuna porque dicen que quiero robar fama”, agregó.

“Todos sabíamos que Juliana venía trabajando en estas cosas de a poquito, de hace muchos años. Ella se ganó el lugar y no está acomodada de ninguna manera. Tenía problemas con los seguidores de antes, por su carácter fuertísimo, también en el gimnasio donde iba a entrenar", agregó Andrea Scaglione.

“Con respecto a la salud, sí estaría bueno que esté fuera de la casa por su enfermedad, pero por el dinero no, y ella necesita el dinero. Aunque podría retirarse porque ya tiene acuerdos comerciales con una marca”, cerró la hermana de Furia Scaglione sobre la salud de la participante de Gran Hermano.

