Gran Hermano: La fuerte reacción de Julieta tras descubrir la jugada de Coti

Luego de habernos consagrado Campeones del Mundo, la gala de eliminación de Gran Hermano se realizó en la noche de ayer. Daniela fue la novena participante en abandonar la casa con más del 70% de los votos.

Durante la cena que tuvieron las nominadas, Daniela, Romina y Julieta, las jugadoras sacaron sus propias conjeturas sobre qué fue lo que pasó para que la placa esté conformada por todas las mujeres, excepto Coti. "Si ella -Coti- hizo la espontánea, espero que la gente la juzgue como se merece", soltó Julieta.

Los porcentajes de los votos en el mano a mano entre Julieta y Daniela

Durante la misma conversación, las participantes hablaron de sus sentimientos y aseguraron que su relación no termina porque tienen pensado continuarla fuera de la casa. "Va a ser así, porque esto que sentimos es real. Es algo genuino. Ustedes dos para mí fueron mi gran sostén dentro de la casa", dijo Julieta a punto de quebrarse.

Entre lágrimas, Daniela aseguró que no se enojaría con ninguna si afuera se entera que le hicieron la espontánea. Sin embargo, Romina y Julieta aseguraron que les daría mucha bronca. "Dani, sabés por qué me enojaría, porque me sentiría traicionada. En un momento nos agarramos y nos dijimos 'vamos a acompañarnos´", se justificó Romina.

El abrazo entre las amigas tras la eliminación de Daniela

Las sospechas de las hermanitas comenzaron luego de la nominación de la semana pasada. Además, un televidente les gritó desde afuera de la casa que Coti les había hecho la espontánea. Coti, desde el sillón del living, miró a la cámara y afirmó: "me cagaron otra vez".

Cómo fue la reacción de Coti luego de la eliminación de Daniela

Cuando Santiago del Moro anunció la nueva participante que abandonaba la casa, Coti se largó a llorar e intentó consolar a las chicas, pero éstas rechazaron su gesto. A su vez, Coti aprovechó para revisar el cajón de Daniela y le robó uñas postizas que terminó utilizando.