Los motivos por los que Andrea Taboada no vuelve a LAM tras el alta por coronavirus

Andrea Taboada fue una de las "angelitas" que se contagió de coronavirus y debió cumplir el aislamiento reglamentario durante 14 días.

Pero a pesar de haber recibido el alta, la periodista aún no regresó al programa de Ángel de Brito por un especial motivo.

Tal como informó el mismo conductor, Andrea Taboada no vuelve a LAM porque sigue débil por las secuelas del virus.

“No puede reincorporarse porque no se siente del todo bien. Sigue aislada en su casa y con síntomas. Está muy débil como para aparecer en cámara”, dijo Ángel de Brito.

Tras este anuncio de Ángel de Brito, Andrea Taboada habló en exclusiva con CARAS y explicó cómo sigue su estado de salud. "Me dieron el alta epidemiológica, pero seguí con mucho cansancio y dolor de cuerpo por eso unos días más de reposo. Es lo que contó al aire Ángel. Pero voy mejorando sobre todo del cansancio...el Lunes estoy de vuelta en LAM", reveló.

"Me siento mejor pero la semana pasada no podía ni contestar, no tenía fuerzas", agregó.

Andrea Taboada habló de su salud: "Tenía miedo de morirme"

Ni bien se confirmó su diagnóstico, Andrea Taboada habló sobre cómo atraviesa la enfermedad.

"Intento pensar positivo y poner la mente en otro lado pero en la noche no me quería ir a dormir, tenía miedo de morirme. Me quería quedar alerta por si me pasaba cualquier cosa", dijo la panelista que comenzó sus síntomas con cansancio corporal y poca fiebre.

“Esto te provoca mucha ansiedad. Cuando recibí la noticia me empezó a agarrar taquicardia, me empecé a sentir peor. Empecé a contestar mensajes a las cuatro de la mañana, no me quería dormir. No me podía concentrar en nada, todo era Covid. Encima estaba mirando una serie española y era un susto tras otro; todo peor”, agregó.

Informe: Francisco Ferreyra