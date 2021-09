Marcelo Mazzarello acusó a Flor Peña de "bajarlo" de un proyecto y ella le contestó

Flor Peña recibió una fuerte acusación y el actor Marcelo Mazzarello aseguró que la actriz la dejó sin trabajo.

"¡El poder que da visitar a Alberto Fernández mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K, la ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno", escribió el artista en su cuenta de Twitter sobre el rol protagónico que iba a interpretar en el filme Más respeto que soy tu madre.

Luego, el actor habló en La Nación donde dio más detalles de este descargo en redes sociales. "Tenía el contrato arreglado. Ofrecí conversar y me dijeron que Florencia estaba muy 'sensible'", reveló Mazzarello y siguió: "Yo iba a ser el marido y me llamaron los productores presionados por ella para desvincularme".

La palabra de Flor Peña

Después del escarnio que recibió por su visita a la Quinta de Olivos, Flor Peña debió enfrentar esta fuerte acusación. "Cuando pasó todo lo de la operación del Presidente, mi reunión en Olivos, él salió a hablar en contra mío en varios lugares y a la producción se le prendió la alarma porque querían elegirlo a él", dijo la conductora de Flor de Equipo sobre estas palabras de su colega.

"Yo no soy la que persigo, yo no soy la que me senté en los canales a hablar mal de un compañero, nunca. Yo hubiera esperado que me llame", siguió en A la tarde.

"Yo soy la protagonista absoluta de una mega película, no es una peliculita. Ellos me quieren cuidar y eso es todo. Ahora decir que yo eché… me excede", aclaró Flor Peña.