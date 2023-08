Aseguran que Mariano Martínez, recién separado, habría tenido un fogoso reencuentro con una ex

Mariano Martínez había confirmado su relación con Triana Ybáñez a principios de marzo al publicar una foto con la modelo en sus redes sociales.

Los rumores de romance ya eran cada vez más fuertes y el actor decidió en ese momento dejar de ocultarlo. Desde entonces, comenzaron a mostrarse juntos en varios posteos y ella hasta lo acompañó a su novio a la presentación de "Humo bajo el agua", donde él era el protagonista.

Mariano Martínez y Triana Ybáñez.

Mariano Martínez y Triana Ybáñez separados

El viernes pasado, surgieron nuevos rumores sobre su relación. Esta vez, indicaban que se habían separado. Por la noche, en LAM, Yanina Latorre dio detalles de los posibles motivos.

“Ella borró todas las fotos que tiene con él y a su vez desaparecieron todos los likes (eso pasa cuando bloqueas a alguien) Puede haber un bloqueo no sé de quién a quién”, señaló la angelita.

Mariano Martínez y Triana Ybáñez.

Luego, Yanina Latorre, indicó que la producción de LAM había hablado con Triana Ybánez y la notó “histérica”, con lo que dio a entender que detrás de sus palabras había un fuerte enojo.

Ante la pregunta de si se había separado, la modelo respondió: “¿Eh? No, borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona o comparaciones. Hay días que te lo bancás y hay días que no. Te lo explico, para que no digan ni armen escándalo de algo que no existe’”.

El reencuentro de Mariano Martínez con una ex

Este lunes, en Socios del Espectáculo, continuaron con el tema y volvieron a confirmar la separación de Mariano Martínez y Triana Ybáñez.

Además, Nancy Duré señaló que el actor habría tenido un reencuentro con una mujer con la que se veía anteriormente.

"Viste que cuando uno está solo, siempre tiene alguien con quien chonguear. Un amigo con derechos, un sex delivery...", mencionó la panelista y aseguró que antes de iniciar su noviazgo con Triana Ybáñez, Mariano Martínez se solía encontrar con esta misteriosa mujer bajo la etiqueta de "amigos con derechos".

Por el momento, la periodista no quiso dar el nombre de la mujer en cuestión, sólo comentó que no es del medio.