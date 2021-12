Masterchef Celebrity : el disgusto de Mica Viciconte en pleno programa

Mica Viciconte enfrentó un complicado desafío en Masterchef Celebrity que le generó un disgusto.

Tal como le pasó a Belu Lucius en la temporada anterior, la novia de Fabián Cubero debió limpiar las almejas panopeas, un particular molusco que generó estupor entre los participantes.

Pero a Mica Viciconte, embarazada de cuatro meses, esta prueba la sensibilizó y hasta le provocó naúseas.

“No es agradable. El asco es cuando la abrís”, dijo Mica. “Más vale que esto sea rico porque es vomitivo. No quiero más, chicos”, agregó visiblemente asqueada.

Mica Viciconte reveló cuál fue su miedo al enterarse que estaba embarazada

Como toda madre primeriza, para Mica Viciconte transitar las primeras semanas de embarazo estuvo repleto de incógnitas y miedos.

"Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí muchos miedos; sobre todo de poder perderlo. Una se come un poco la cabeza, al menos eso me pasaba a mí", dijo en diálogo con “Cortá por Lozano”.

En línea con ese miedo que tuvo durante las primeras semanas, la participante de “MasterChef Celebrity 3” reveló que para combatirlo, extremó los cuidados en todo las tareas que realizaba, hasta que decidió comenzar a disfrutar el camino.

"No entendía nada y sentía que estaba como inválida... No entendía que estaba embarazada y cuando bajaba por las escaleras me agarraba de las barandas mal... La nutricionista me dijo: 'Mica, relajá, no pasa nada'", cerró.