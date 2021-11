Mica Viciconte emocionada al compartir una ecografía en redes sociales

Desde que dio a conocer la feliz noticia de su embarazo, en el feed de Mica Viciconte no hay otra cosa que no sea imágenes en su nuevo rol. Plena y feliz, la modelo deja ver el detrás de escena de su embarazo y compartió, a través del Instagram de Luca, el video de su última ecografía, realizada hace pocos días.

El perfil del bebé en camino ya alcanzó los 57.9 mil seguidores en tan solo una semana y tiene cuatro fotos y el tierno video en el que se la ve a su mamá emocionada escuchando sus latidos. “Un poquito de la eco de hoy”, es el caption que eligieron para una publicación en la que las palabras sobran.

La pronta llegada de Luca representa para Mica Viciconte y Fabián Cubero el broche de oro para sus cuatro años de noviazgo, en los que ser padres siempre fue uno de sus grandes anhelos.

El mayor miedo de Mica Viciconte al enterarse de que estaba embarazada

Como toda madre primeriza, para Mica Viciconte transitar las primeras semanas de embarazo estuvo repleto de incógnitas y miedos.

"Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí muchos miedos; sobre todo de poder perderlo. Una se come un poco la cabeza, al menos eso me pasaba a mí", dijo en diálogo con “Cortá por Lozano”.

En línea con ese miedo que tuvo durante las primeras semanas, la participante de “MasterChef Celebrity 3” reveló que para combatirlo, extremó los cuidados en todo las tareas que realizaba, hasta que decidió comenzar a disfrutar el camino.

"No entendía nada y sentía que estaba como inválida... No entendía que estaba embarazada y cuando bajaba por las escaleras me agarraba de las barandas mal... La nutricionista me dijo: 'Mica, relajá, no pasa nada'", cerró.