La teoría de Mirtha Legrand sobre el casamiento de Pampita

La boda de Pampita con Roberto García Moritán generó una fuerte repercusión en el ambiente y muchos se atrevieron a cuestionar la rapidez con la que la pareja decidió formalizar.

Mirtha Legrand fue uno de los personajes que también habló sobre este gran paso en la vida de la modelo y se animó a lanzar una picante teoría.

“¿Viste Pampita? ¡Dos meses de noviazgo y se casa! Le dije ‘¡Carolina, dos meses de noviazgo y te casás!’ y me respondió ‘y sí, me enamoré’”, dijo la diva en sus almuerzos del domingo.

Luego, se refirió a su "rápida" decisión de casarse. “No, pero uno piensa en más tiempo para conocerse un poco más, para ver qué clase de persona es. No sé si no venía de antes ya la relación. Alguien me dijo..", agregó sin dar más detalles.

Vale destacar que Roberto estuvo en pareja con Juana Viale por algunos meses, años atrás. A la vez que Pampita tuvo un breve romance con Nacho Viale en 2016.