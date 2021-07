Morena Rial anunció que trabajará en TV y compartió un video de Ángel de Brito

Morena Rial busca su camino y lanzarse a nuevos proyectos profesionales. Pero después de intentar como cantante, la hija de Jorge Rial hizo un importante anuncio que generó intriga entre sus seguidores.

La joven compartió un video en el que su abogado Alejandro Cipolla mantiene un diálogo con Ángel de Brito en LAM.

Morena Rial, lista para la TV.

"Me dijo que si”, dice en esa grabación en su paso por el programa del jurado. "¿Quiere incorporarse o quiere que saque a alguna?”, insistió De Brito. “Quiere incorporarse”, respondió el abogado.

"En cualquier momento se viene un anuncio", escribió Morena Rial en ese post y Cipolla agregó: “@moreerial panelista? En qué programa la ven”.

Renovada: los retoques estéticos de Morena Rial antes de su arribo a la TV

Días atrás, Morena Rial compartió con sus seguidores los retoques estéticos a los que se sometió antes de encarar sus nuevos proyectos.

"Qué te pasó en el labio, se ve morado", le preguntaron en Insta Stories y ella contestó: "Tengo un moretón acá y otro acá", decía la hija de Jorge Rial .

"Porque me inyecté la boca. No me duele ni nada. Sólo se me hizo moretón", concluyó mientras mostraba en un primer plano cómo le habían quedado los labios más carnosos y delineados", agregó.

AM