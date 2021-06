Morena Rial renovada: todos los detalles de su último retoque estético en la cara

Entre sus viajes desde Córdoba, donde reside actualmente, hasta Buenos Aires, cada vez más seguidos, Morena Rial, aprovechó esta última escapadita para hacerse algunos retoques que la dejaron divina.

Dispuesta a contestar las preguntas de sus seguidores, no dudó en responder cuando le preguntaron: "Qué te pasó en el labio, se ve morado" y More, con su característica sinceridad contó: "Tengo un moretón acá y otro acá", decía la hija de Jorge Rial mientras señalaba con sus uñas larguísimas los dos extremos inferiores de sus labios afectados por la inyección, y agregó: "Porque me inyecté la boca. No me duele ni nada. Sólo se me hizo moretón", concluyó mientras mostraba en un primer plano cómo le habían quedado los labios más carnosos y delineados.

Morena Rial, de 22 años, además de reencontrarse con su hermana y su padre, visitó el programa de Pampita, "Pampita Online", donde confesó su intención de formar parte del panel.

Cada día más convencida de que lo que quiere para su futuro laboral, es trabajar en los medios televisivos, la mamá de Francesco Ambrosioni, mientras tanto es una fuerte emprendedora virtual y a través de sus redes, promociona productos de la misma manera que lo hacen un montón de celebrities. Esto le genera el sustento económico además de la ayuda familiar y lo ganado durante la temporada estival cuando formó parte del elenco teatral de "La Mentirita", en Villa Carlos Paz.

Morena Rial desafió a la producción de “MasterChef Celebrity”

Hace algunos días y con asiduidad, Morena Rial viene repitiendo, en sus redes sociales, que está interesada en ser parte de “MasterChef Celebrity”.

“¿Vas a entrar a ‘MasterChef?”, le preguntan a More, quien sin pelos en la lengua aseguró: “La verdad me gustaría porque me parece súper interesante la competencia…pero nunca se comunicaron, así que para mí tienen miedo que humille a los demás con mis platos dignos de la realeza ¿Polino, vos qué opinas?”, bromeó Morena Rial.

LP