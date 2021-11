Pampita confirmó que será la conductora de los Martín Fierro de Cable 2021 junto al Pollo Álvarez, en una especial emisión después de la pandemia.

A pesar de las diferentes versiones sobre su vínculo, la modelo de 43 años anunció que será la maestra de ceremonias de este mega evento de la televisión. "Voy a estar conduciendo los Martín Fierro de cable 2021 junto al Pollo Álvarez por Crónica. Vuelve la gran fiesta de la televisión argentina, volvemos a encontrarnos", expresó en sus redes sociales.

Pampita anunció cuál será el proyecto que la unirá al Pollo Álvarez

Días atrás, se mencionó a Pampita como la conductora para El juego de la Oca, el ciclo de entretenimientos de El Trece. Sin embargo, se eligió a Dani La Chepi como la figura femenina que acompañará al Pollo.

Sobre esto, en Intrusos aseguraron que la decisión de Pampita de no formar parte de este programa tiene que ver con la escasa relación con el Pollo Álvarez quien fue amigo de Pico Mónaco, su ex novio. "A Pampita no le gustaba esa relación de amistad entre ellos porque el Pollo lo llevaba por el mal camino", dijeron en el programa de América.

"Ella habría pedido una cantidad de dinero exorbitante, y esto trae dos posibilidades: que realmente ella quería esa plata, o ella pidió un dinero que sabía no le iban a pagar y salir airosa de la situación", disparó.

Pampita será la anfitriona de los Martín Fierro de Cable.