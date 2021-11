En los últimos días se reveló el motivo por el cual Pampita y la China Suárez se alejaron. Aunque en un primer momento fueron las protagonistas del escándalo del motor home, mientras la ex Teen Ángel filmaba una película con Benjamín Vicuña, con el correr de los años la relación mejoró. Pero hubo una situación particular, que hizo que Carolina Ardohain y Eugenia Suárez tomen distancia.

El regalo que la China Suárez le hizo a Pampita y no le gustó

Desde que la China Suárez comenzó su relación con Benjamín Vicuña, Pampita optó por priorizar la armonía, ya que desde ese momento formaron una familia ensamblada. Con el correr de los años, Eugenia y Carolina compartieron más de un evento familiar, y demostraron estar en paz.

El regalo que la China Suárez le hizo a Pampita y no le gustó

En el mes de mayo pasado, Blanquita Vicuña hubiese cumplido 15 años, es por eso que la familia organizó una emotiva celebración donde asistieron Pampita, Benjamín Vicuña, la China Suárez, Roberto García Moritán, toda la familia y amigos cercanos. En el evento lanzaron globos blancos al cielo y recordaron a Blanquita con un tierno altar.

El regalo que la China Suárez le hizo a Pampita y no le gustó

Según reveló el diario Crónica, la celebración por Blanquita Vicuña se vio opacada cuando la China Suárez le entregó a Carolina Ardohain un regalo. Parece que la ex de Nicolás Cabré le obsequió a la conductora de Pampita Online unas calzas deportivas, y no le gustó para nada. De hecho aseguran que la esposa de Roberto García Moritán le regaló el obsequio a su cuñada y se generó un clima tenso.

Angie Balbiani reveló el verdadero motivo por el que Pampita no habla de la China Suárez:

Desde el momento cero en que nació el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Pampita se negó a hablar del tema y esquivó por todos los medios las preguntas referidas a lo que pasó. Ahora su amiga, Angie Balbiani contó la verdadera razón por la que la jurado de La Academia se niega a hacerlo.

"No tengo nada que decir. Como les repito cada vez que me preguntan estas cosas. Yo hablo de mis temas, nada más", había dicho Carolina ante la pregunta de un notero de "LAM".

Angie Balbiani reveló el verdadero motivo por el que Pampita no habla de la China Suárez

"Ya me conocen, no me meto en temas que no me corresponde. Hace años que me vienen a preguntar y mis respuestas son siempre las mismas. Soy muy tajante", añadió sin querer decir ni una palabra demás.

Consultada por los motivos que llevaron a una de sus mejores amigas a permanecer en silencio, Angie Balbiani comentó en "Editando Tele": "Es que la China Suárez es la mamá de los hermanos de sus hijos. Entonces, hay que ser súper cautelosa. Ella tiene que ser cautelosa con la China y con la madre de los hijos de Roberto García Moritán, porque son hermanos de sus hijos”.

"Si Carolina hubiera tenido intención de hablar de la China, hubiera aprovechado todos los micrófonos que se le pusieron adelante la semana pasada”, cerró.

FF