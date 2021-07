Polémica en "La Voz Argentina": Bianca Cherutti participó en otro reality y las redes estallaron

La participación de Bianca Cherutti en La Voz Argentina despertó polémica en la redes sociales y varios artistas salieron al cruce de la joven. La razón: participó en Cantaniño y Cantando 2020, y, aún así, pudo hacer el casting, mientras que otros participantes se les negó la posibilidad por haber sido parte de otros realitys.

"Cualquiera lo de Bianca Cherruti en La Voz. No la conocía pero es 'hija de...' y estuvo en el Cantando el año pasado", "Le preguntan: '¿cómo te llamas?'. Ella responde solo 'Bianca'. No dice 'Cherutti'... Claro.. como si el jurado no supiera quién es. ¡Por favor!", "Hola, soy Bianca Cherutti y vengo a separarme del apellido Cherutti, que es el de mi papá Miguel Ángel Cherutti", "Me parece cualquiera que Bianca Cherutti esté en La Voz, deja eso para la gente que no tiene oportunidades, flaca!", fueron algunos de los comentarios que se fueron dand durante su participación; pero hubo dos que hicieron estallar la polémica: Nell Valenti y Melina De Piano.

"Bianca estuvo en CANTANDO 2020 y ahora LA VOZ. A mi me llamaron por teléfono para avisarme que por eso mismo NO PODÍA SER PARTE... Venimos bien...", escribió el partenaire de Esmeralda Mitre en el certamen de El Trece.

Su novia y compañera de Alex Caniggia en el show, también vivió la misma situación: "Que triste lo que la tiene que remar un artista en este bendito país", sentenció.

En Tik Tok, @sebimanzoni, recogió los tweets de Valenti y De Piano, haciendo foco en la polémica decisión de la producción de permitirle participar a Bianca pero no a los otros artistas.

En medio de las versiones, Bianca habló en Instagram con un posteo en el que dispara contra los críticos: "Quería aclarar que nadie me regalo nada, ni se me hizo tan fácil. Pase el mismo proceso de casting al igual que todxs y quede seleccionada por mérito propio! Y lo único que voy a decir es que nadie ni nada me va a sacar la sonrisa que tengo en este momento! A seguir trabajando día a día para lograr lo que me proponga. Porque si hay algo que agradezco es tener una familia, la cual me inculco valores, y que todo se logra con sacrificio y amor. 'Ladran, Sancho, señal que cabalgamos'".

El descargó de Bianca Cherutti en Instagram, en medio de la polémica.

La Voz Argentina se encuentra en plena etapa de selección, por lo que se espera que en los próximos días surjan nuevas polémicas. De hecho, esta no es el primer escándalo que se desata. La participación de Jacinta fue también criticada por ser amiga de Stefi Roitman, prometida de Ricky Montaner y host digital del programa.

La reacción de Miguel Ángel Cherutti a la participación de su hija en "La Voz"

Bianca Cherutti no sólo sorprendió al jurado, sino también a su padre, Miguel Ángel Cherutti, que desconocía que su hija se presentaría en La Voz Argentina.

"Ella canta hermoso y se plantó de una manera impactante en el escenario. Hay que estar ahí, no es fácil. Ella tuvo una soltura inmensa a sus 25 años. Si yo fuese jurado y sin que sea mi hija, objetivamente lo digo, la elijo igual. Para mí ella estuvo insuperable. Pero obvio que en las redes van a decir que hubo acomodo por ser mi hija. Además hay que tener condiciones para estar ahí y ella las tiene, canta hermoso. Ella sabe como es este juego y todo lo que se dirá. Pero ella tiene un gran talento y fue sola en busca de su camino", dijo el humorista a Primicias Ya, tras el revuelo causado en las redes.

"Fue una cosa maravillosa, me emocionó mucho y me largué a llorar como un chico. Bianca me había comentado semanas atrás, era una sorpresa para mi, que había estado en las audiciones y que había grabado un programa. Y no me adelantó más nada. Fue ella quien se presentó solita, nunca me dijo nada y tampoco me nombró a mí. Luego obviamente cuando le piden los datos se enteran que es mi hija", agregó.

"Me hizo acordar a mí cuando yo cantaba allá por los 80 cuando laburé con gente muy grosa como Niní Marshall, Gerardo Sofovich, entre otros grandes. Tiene 25 años y tiene una familia hermosa de parte de su mamá y de su padre también. Ojalá que tenga mucha suerte, es una artista completa. Cuando apretó el botón Lali empecé a gritar como si fuese un gol de Argentina, muy emocionante", cerró emocionado por el auguroso presenta que le espera a su hija.