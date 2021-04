Por culpa de Intrusos: Dani La Chepi protagonizó un escándalo en redes

Dani La Chepi, una de las participantes más populares de Masterchef, vivió un confuso episodio en sus redes sociales debido a un error en Intrusos.

Todo comenzó cuando en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich confirmaron que Dady Brieva y Mariela Anchipi tenían coronavirus. Lo cierto es que, en ese momento, en el programa de América confundieron el apodo de la esposa del humorista, "La Chipi" con el de la integrante de Masterchef, La Chepi

Al ver ese error, algunos seguidores de la influencer creyeron que tenía COVID y la atacaron también algunas madres del colegio de su hija Isabella.

“Vos sos una inconsciente de mier…¡Vi a Isa entrar al colegio con su papá! Te voy a denunciar. ¡Impresentable!”, le escribieron a su cuenta oficial de Instagram donde aclaró el malentendido y mostró el resultado de su último hisopado, que dio negativo.

"Una señora en el colegio de mi nena, porque vio lo que salió en Intrusos, me vino a recriminar, hasta me escribió, y le contesté. Le dije que los que se contagiaron fueron Dady Brieva y su mujer, Mariela Anchipi, y que se equivocaron diciendo mi nombre. No me creyó", añadió.

AM