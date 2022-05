Yanina Latorre fue una de las nominadas en una de las ternas más picantes de los Premios Martín Fierro 2022. La "angelita" fue elegida como Mejor Panelista pero perdió en la terna con Paulo Kablan.

A pesar de sus nervios previos, la compañera de Ángel de Brito decidió retirarse antes del final de la ceremonia junto a su marido Diego Latorre. "Diego está apuradísimo, me sacó cag.. tenemos unos amigos que nos esperan. Diego está indignado pero la indignada tendría que ser yo", dijo en sus redes sociales.

"Pasé de ser la ternada, felicitada a darme el pésame", dijo antes en la mesa, ni bien se enteró de quién ganó en su categoría durante los Premios Martín Fierro 2022.

A pesar de no haber recibido la distinción, Yanina Latorre se lució con un increíble vestido de Jorge Rey.

Yanina Latorre y su denuncia en los Premios Martín Fierro 2022

En la previa, Yanina Latorre hizo uso de su lengua filosa para hablar de los invitados a los Premios Martín Fierro 2022.

Desde su habitación en el Hilton, donde se preparó para la gran noche, la angelita habló de aquellos participantes que no tenían terna en la ceremonia.

Premios Martín Fierro 2022: el motivo por el que Yanina Latorre se fue antes del final de la ceremonia

"Medio hotel lleno de "nadies", que ni siquiera están ternadas con cinco o seis personas, un señor con cartera, correa de perro, por Dios, es un montón. Yo por lo menos estoy ternada, traje dos", disparó ante Lizy Tagliani, quien se encargó de la previa a la gala.

"Mucha no ternada con mucho sequito. Pero para qué tanto sequito si yo traje sequito cuando me ternaron, antes no, venía al hotel, calladita, solo me acompañaba Diego", agregó.

Premios Martín Fierro 2022: el motivo por el que Yanina Latorre se fue antes del final de la ceremonia