Nicole Neumann y Manu Urcera, finalmente dieron el sí el pasado miércoles 8 en la provincia de Neuquén. El escenario elegido fue una bodega, donde amigos y familiares se hicieron presentes para celebrar este importante evento.

En este contexto, la tarotista Fabiana Aguin se encargó de ofrecer sus predicciones acerca de la duración del matrimonio entre la modelo y el piloto. En "Entrometidos" le consultaron sobre el futuro de ambos a pocas horas de que dieron el sí por lo civil. La tarotista no arrojó el mejor de los pronósticos.

Que dijo la tarotista sobre el matrimonio de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera se conocieron en el 2021 y el flechazo de la pareja fue inmediato. A pesar de las críticas que la pareja recibió por la diferencia de edad y del escándalo que vive la modelo con su exmarido Fabián Cubero.

En "Entrometidos" la tarotista arrojó: "Ojalá que sí, pero a mí me marca que se han casado con muchas previas de problemas. Si vos me preguntas si va a tener larga duración, yo te digo que no hoy", comentó. Luego, agregó: "Pero las energías van cambiando día a día y ojalá que sí tengan larga duración”, cerró respecto al matrimonio de Nicole Neumann y Manu Urcera.

J.M