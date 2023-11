Desde Gege Neumann a Helena Otamendi, los mejores looks del casamiento civil de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera tuvieron su casamiento civil el pasado 8 de noviembre. La celebración se hizo en un exclusivo lugar llamado Malma Wines, rodeado de viñedos y la hermosa naturaleza característica de la Provincia de Neuquén.

A pesar de que semanas antes de la ceremonia la modelo la pasó muy mal por el conflicto que sostiene con su hija mayor Indiana Cubero y su expareja Fabián Cubero, los planes continuaron y tuvo su tan ansiado día feliz.

Las diferentes publicaciones que se pueden conseguir en las redes sociales dejan en evidencia que la boda de Nicole Neumann y Manu Urcera fue muy especial, llena de música, una hermosa decoración, buena comida, bebidas exclusivas, souvenir llamativos y la calidez de la familia y amigos más cercanos de la pareja.

Por supuesto que los looks y los mejores outfits no se hicieron esperar. Desde Gege Neumann, Helena Otamendi, Estefi Rubio, Sienna y Allegra Cubero, deslumbraron la ceremonia con sus indumentarias y combinaciones, marcando tendencias. Por este motivo, a continuación te mostramos los mejores looks del casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera:

Los mejores looks del casamiento civil de Nicole Neumann y Manu Urcera

No hay dudas de que fue un día lleno de glamuor y elegancia primaveral. Ahora, tocará esperar para el próximo 8 de diciembre en donde Nicole Neumann y Manu Urcera se darán el "sí, acepto", para siempre ante los ojos de Dios.

