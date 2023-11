Nicole Neumann y Manu Urcera dieron el "sí, quiero" el 8 de noviembre. La feliz pareja se casó por lo civil y tuvieron una celebración en una elegante bodega en Neuquén. Lo cierto, es que el piloto tomó la decisión de no usar su alianza de boda y la modelo no se mostró contenta.

Luego de celebrar con familiares, amigos y dos de las hijas de Nicole Neumann, Allegra y Sienna Cubero, la pareja decidió descansar luego de tan frenético día. En ese entonces, Manu Urcera reveló por qué no va a usar su alianza de boda dejando a la modelo incomoda.

La drástica decisión que tomó Manu Urcera de no usar su alianza

En el programa "Socios del Espectáculo", mostraron un vivo de Instagram donde el piloto se mostró alegre y con unas copas de más al final de su casamiento con la modelo. El, iba de copiloto mientras que Nicole Neumann manejaba, y mostró que en su mano no iba a llevar su alianza.

"No la voy a usar", dijo Manu Urcera mientras mostraba la mano a la cámara con su anillo de boda. Por su parte, Nicole Neumann agregó: "Primera y última vez que la va a usar", dijo la modelo entre risas. Al mismo tiempo, el piloto agregó: "Me dedico a entrenar, a manejar. No va la alianza con el deportistas".

Nicole Neumann y Manu Urcera

Al revelar lo que dio el piloto en su vivo de Instagram, en "Socios del Espectáculo" fue cuestionado por la actitud que tuvo a tan solo horas de casarse. Virginia Gallardo explicó que la mayoría de los deportistas no lo usan porque el anillo se dobla.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Ante esto, Nicole Neumann no reaccionó de la mejor manera pero trato de dejar en el olvido lo que dijo su esposo Manu Urcera y continuó con la alegría de su casamiento.

J.M