Qué dijo Jorge Rial sobre el embarazo de More Rial: "Quedé en shock"

Jorge Rial habló después de que More Rial confirmara la llegada de su segundo hijo.

El periodista reveló cuál fue la reacción al momento de enterarse de la noticia. "Estoy muy bien, con mucha alegría. Esperando que esté todo confirmado, pero con mucha alegría. Siempre un nieto, un bebé es bienvenido",​ dijo el conductor en A la tarde,

"Fran me cambió la vida y lo que venga también, nena o varón será bienvenido", agregó Jorge Rial en relación a Francesco, su primer nieto.

Jorge Rial habló del embarazo de Morena.

"Estoy alegre, en shock. Quedé en shock. No me lo esperaba. Igual de Morena siempre espero algo. Pero no me lo esperaba, estábamos cenando y me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock, pero ahora estoy feliz. Igual sigo en shock, tengo que asumirlo", siguió.

Quién es Maxi, el nuevo yerno de Jorge Rial

La confirmación del embarazo de More Rial generó gran sorpresa. La joven está en pareja desde hace pocos meses con Maxi Bertorello, un cantante cordobés con un pasado oscuro.

El músico fue acusado y condenado por la muerte de Mariana Ellena, quien murió atropellada cuando el joven manejaba con su novia del momento mientras corría una picada.

More Rial y Maxi.

Maxi tenía 16 años en ese momento y cumplió su condena en un Centro Cerrado (instituto de menores) en ese entonces. Ahora, se dedica a la música y realiza presentaciones en diferentes boliches donde también participa la hija de Jorge Rial.

Maxi Bertorello.