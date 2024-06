Mientras Martín Ku se encontraba haciendo ejercicio en el patio de la casa más famosa del mundo Furia Scaglione estallo contra él en una pelea que duró 20 minutos.

Furia Scaglione

Este no es el primer enfrentamiento entre ambos, quienes ya se habían peleado hace tan solo unos días cuando Furia empezó a criticar a la novia de Martín.

La amenaza de Furia Scaglione a Martín Ku

Furia parecía no poder contenerse mientras caminaba por el pasto y le gritaba a Martín “No soy como vos que inventaste ser bueno, yo muestro mi verdadera cara”. Martín ante esto empezó contestándole de forma irónica intentando no seguirle el juego.

Pero todo escalo muy rápidamente cuando furia no paraba de gritar: “Si posta me llego a ganar algo se lo voy a repartir a los que realmente me pusieron toda la guita a mí, a vos no te voy a dar nada, nada te voy a dar”.

Furia no se quedó ahí cuando decidió nuevamente ir en contra de la novia de Martín “Con esas minas no tenés que estar porque te sacan todo”, sentencio la doble de riesgo “La que faltaba, tener que ver eso en mi cara”.

Martin Ku y su novia, Marisol

Luego de un tiempo de griterío, Scaglione decide interferir en el grupo de los Bros, Bautista, Nico y Martín, al gritarle a este último “Te vas a quedar solo cuando ellos vean todo. Solito”.

Este ataque de ira por parte de Furia está siendo muy criticado por los seguidores de Gran Hermano, si bien hay muchos que apoyan a furia hay otros a quienes les resulta excesivas y peligrosas estas actitudes de Scaglione, quien ya se peleó múltiples veces con Martín Ku.

L.V